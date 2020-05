El evento Money In The Bank de WWE anima su undécima edición este domingo en la ciudad de Stamford, en Connecticut, donde el plato fuerte de la velada será el combate entre Drew McIntyre y Seth Rollins por el título máximo de la compañía.

Este es el segundo show que la empresa de lucha libre estadounidense debe realizar sin público debido a la pandemia del coronavirus.

Puedes seguir el pre show acá:

Sigue los resultados en vivo junto a AlAireLibre.cl.

Kick-Off Show

R-Truth vs. MVP

Jeff Hardy derrotó por conteo de tres a Cesaro

Cartelera estelar

The Men' s Money in the Bank Ladder Match

Daniel Bryan vs. Aleister Black vs. Rey Mysterio vs. King Corbin vs. Otis vs. AJ Styles

The Woman's Money in The Bank Ladder Match

Asuka vs Nia Jax, Shayna Baszler vs Dana Brooke vs Lacey Evans vs Carmella.

WWE Championship Match

Drew McIntyre (C) vs. Seth Rollins

Universal Championship Match

Braun Strowman (C) vs. Bray Wyatt

SmackDown Women' s Championship Match

Bayley (C) vs. Tamina

SmackDown Tag Team Championship Fatal 4-Way Match

The New Day (C) vs. The Miz & John Morrison vs. The Forgotten Sons vs. Lucha House Party