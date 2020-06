La acción de la lucha libre se enciende este domingo con el evento WWE Backlash, el cual tendrá lugar en el Performance Center de Orlando, en los Estados Unidos.

Entre los combates que destacan de la cartelera está el de Drew McIntyre (c) ante Bobby Lashley por el título mundial de WWE, el que tendrá Braun Strowman (c) ante The Miz y John Morrison por el campeonato universal de la empresa y el de Edge ante Randy Orton, catalogada como "la lucha más grande de todos los tiempos".

Puedes ver el pre show del evento aquí:

Sigue en vivo el desarrollo de WWE Backlash junto a AlAireLibre.cl:

Combate por el campeonato mundial de WWE. Drew McIntyre (c) vs Bobby Lashley.

Título Universal WWE. Braun Strowman (c) vs The Miz y John Morrison.

"The Greatest Wrestling Match Ever". Edge vs Randy Orton.

Combate por el campeonato femenino de WWE RAW. Asuka (c) vs Nia Jax.

Combate individual. Jeff Hardy vs Sheamus.

Campeonato femenino por parejas de WWE. Bayley y Sasha Banks (c) vs Alexa Bliss y Nikki Cross vs The IIconics (Peyton Royce y Billie Kay)

Combate por el campeonato de los Estados Unidos. Apollo Crews (c) derrotó por conteo de tres a Andrade.