Luchadores y empleados de WWE dieron positivo por coronavirus

Una negativa situación afecta a la empresa de lucha libre WWE, ya que este miércoles, un medio especializado informó que varias superestrellas y empleados dieron positivo por Covid-19.

De acuerdo al reporte de ProWrestlingSheet, varios talentos que están en el Performance Center de Orlando, Florida, se sometieron a exámenes de rigor y dieron positivo esta semana.

EXCLUSIVE: @WrestlingSheet has learned multiple people in WWE who have been at the Performance Center tested positive for COVID-19 this week, including in-ring talent. https://t.co/eoHrEc7yjn