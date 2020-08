McIntyre vs. Orton: Cuándo y dónde ver WWE Summerslam este domingo

SummerSlam, uno de los cuatro grandes eventos de la WWE, tendrá su edición 2020 este domingo 23 de agosto. La pelea estelar del evento la protagonizará Drew McIntyre, quien defenderá el Campeonato de WWE ante Randy Orton en un combate imperdible para los seguidores de la lucha libre.

Además, en la segunda pelea estelar, el campeón Universal, Braun Strowman, chocará ante The Fiend, Bray Wyatt, en un combate donde las cuentas se podrán realizar en cualquier punto del recinto.

Otra de las peleas del show será por el título de Campeón de los Estados Unidos, entre Apollo Crews, el actual campeón, contra MVP, quien intentará llevarse a casa el cinturón y dejar al californiano con las manos vacías.

También la japonesa Asuka intentará capturar el oro este domingo, cuando rete a las dos campeonas, Sasha Banks y Bayley, por los títulos femeninos de Raw y Smackdown, respectivamente.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver WWE Summerslam 2020?

El evento arrancará a las 19:00 horas este domingo 23 de agosto y lo podrás ver en la pantalla de Fox Sports Premium, en la señal Fox Sports 1, y en streaming a través de la plataforma WWE Network.

Revisa la cartelera a continuación:

Campeonato WWE

Drew McIntyre (C) vs. Randy Orton

Campeonato Universal

Braun Strowman (C) vs. Bray Wyatt

Campeonato Femenino de Smackdown

Bayley (C) vs, Asuka

Campeonato Femenino de RAW

Sasha Banks (C) vs. Asuka

Campeonato USA

Apollo Crews (C) vs. MVP

Campeonato en Parejas de RAW

The Street Profits (C) vs. Andrade y Angel Garza

Street Fight

Seth Rollins vs. Dominik Mysterio

Pelea sin descalifación - La que pierde deja WWE

Mandy Rose vs. Sonya Deville