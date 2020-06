Presentadora de la WWE Renee Young confirmó que tiene coronavirus

La reconocida comentarista de la WWE Renee Young confirmó que padece de coronavirus a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

"Qué días. Mi show fue cancelado y yo tengo coronavirus. Usen mascarilla, laven sus manos. Que todos estén seguros", escribió Young.

La noticia surge luego que el peleador Jon Moxley, conocido como Dean Ambrose y quien es su esposo, avisara de su aislamiento y dejara de lado un combate ante Brian Cage por la AEW.

Man. What a few days. My show gets cancelled and I get Covid. Wear your masks and wash your hands. Stay safe, everyone ❤️