Presidente de AEW reveló que Hulk Hogan está vetado de la compañía

El presidente de la firma de lucha libre All-Elite Wrestling, Tony Khan, dio a conocer a través de una publicación en su cuenta de Twitter que el legendario peleador Hulk Hogan se encuentra vetado de todos sus eventos.

Khan reaccionó a los dichos de la ex esposa de Hogan Linda, quien acusó a través de la misma plataforma que en los saqueos que se realizan en los últimos días en Estados Unidos a causa de la muerte de George Floyd, "son todos afroamericanos... Si quieren ser escuchados, deben ser civilizados".

El empresario de la lucha libre le replicó en duros términos, señalando que "te uniste a tu esposo al ser vetada de todos los shows de AEW. Felicitaciones".

Hogan, de acuerdo a varios reportes desde Norteamérica, está vetado debido a un recordado episodio de su salida de WWE, cuando salió a la luz una grabación en que hablaba en términos despectivos de la comunidad afroamericana.

You’ve now joined your husband in being banned from all AEW shows. Congratulations.