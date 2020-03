Roman Reigns confirmó ausencia para Wrestlemania 36

Roman Reigns, estrella de WWE, confirmó en un video en su cuenta de Instagram que no será parte del evento Wrestlemania 36, que se celebrará los días 4 y 5 de abril en el Performance Center de Orlando.

"Está en todas las noticias, no estaré en Wrestlemania. Y es gracioso, porque por años la gente me pedía que no me presentara, y ahora que hago esta elección para mí y mi familia, dicen que soy un cobarde o un marica. Pero no saben toda la historia", explicó Reigns.

Entre sus argumentos, sostuvo que su decisión fue principalmente su familia, más que por su tratamiento para combatir la leucemia.

"Muchos piensan que es por mi salud, pero no saben que está pasando en mi vida. No sabes si tengo recién nacidos o si tengo personas mayores en mi casa", precisó.

Por último, Reigns admitió que "es uno de los peores momentos de mi carrera, pero creo que es el paso correcto".

Reigns se iba a enfrentar al veterano Goldberg por el campeonato Universal de WWE en el evento estelar de Wrestlemania. De momento, la empresa no ha hecho eco de las declaraciones del luchador.