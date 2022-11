Roman Reigns venció a Logan Paul y retuvo el título universal indiscutible en WWE Crown Jewel

La WWE celebró este sábado una nueva edición de su evento Crown Jewel en Arabia Saudita, en el que Roman Reigns retuvo el título universal indiscutible luego de vencer a Logan Paul en un gran combate.

El campeón defensor de la compañía de lucha libre estadounidense tuvo que exigirse ante un Paul que ofreció más resistencia de la esperada, y protagonizó algunos movimientos que sorprendieron al público asistente.

Igualmente, el "Jefe Tribal" sacó adelante la contienda y terminó venciendo a su oponente por conteo de tres tras aplicarle su conocida "lanza", y pese a las intervenciones del hermano de Logan, Jake Paul y de "El Linaje", que dieron cierto condimento al evento estelar de la velada.

Otra de las luchas que tuvieron gran intensidad fue la que protagonizaron Brock Lesnar y Bobby Lashley, con victoria para el otrora campeón de UFC. También Drew McIntyre se alzó victorioso sobre Karrion Kross en una jaula de acero y la campeona femenina de RAW Bianca Belair tumbó a Bayley en un combate de última mujer en pie.

- Revisa los resultados en detalle de WWE Crown Jewel:

Roman Reigns (C) a Logan Paul por conteo de tres - Campeonato Universal Indiscutible de la WWE

Bianca Belair (C) a Bayley - Last Woman Standing por el Campeonato Femenino de RAW

The Usos (C) a The Brawling Brutes por conteo de tres - Campeonatos Indiscutibles de Parejas de WWE

Damage Control a Alexa Bliss y Asuka (C) por conteo de tres - Campeonatos Indiscutibles de Parejas Femeninos WWE

The Judgment Day a The O.C por conteo de tres

Brock Lesnar a Bobby Lashley por conteo de tres

Drew McIntyre a Karrion Kross - Combate en jaula de acero

Braun Strowman a Omos por conteo de tres