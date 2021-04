Roman Reings retuvo el título Universal WWE tras batir a Edge y Daniel Bryan en Wrestlemania 37

Roman Reigns retuvo este domingo el título Universal de la WWE, luego de vencer a Daniel Bryan y Edge en triple amenaza, en la pelea estelar de Wrestlemania 37 en Tampa, Florida.

Se trató del cierre perfecto para la segunda jornada del evento más importante de la lucha libre en el año, en un enfrentamiento frenético entre los luchadores, con varios intercambios fuertes.

Edge parecía dominar el combate, incluso con la posibilidad de liquidar a sus rivales en el suelo, con una silla, pero Jey Uso, quien también participó y había recibido duros golpes con anterioridad, conectó un Superkick y lo complicó.

De esta forma, Reigns tomó el control de la lucha y se terminó de erigir como ganador, revalidando nuevamente la corona de la WWE, en la que prontamente se conocerán sus próximos desafíos.

