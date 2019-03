Ronda Rousey rompió códigos de la lucha libre: Es falsa, inventada y no es real

La ex campeona de UFC y actual competidora de WWE Ronda Rousey, estalló y rompió los códigos de la lucha libre, al señalar que sus combates son "inventados", luego de ser abucheada por los fanáticos en su última aparición pública.

A través de su cuenta de su blog Ronda On The Road, Rousey aseguró que "que se jodan. Todos. El universo de la WWE incluido. La lucha libre es falsa, inventado y no es real. Tenía que decir otras cosas y no las dije. No soy un personaje".

Junto con esto, en su cuenta de Youtube se lanzó con todo contra los aficionados, afirmando que "estoy cansada de entretener a la gente. No voy a recibir más instrucciones y órdenes, y cada vez que salga al ring, haré lo que yo quiera hacer", cerró.