Ronda Rousey se lanzó con dureza contra los fanáticos de WWE: Son unos desagradecidos

La luchadora estadounidense y ex campeona femenina de WWE, Ronda Rousey, se lanzó en duros términos contra los fanáticos de la empresa estadounidense, asegurando que son unos "putos desagradecidos".

"Si alguna vez vuelvo nunca será a tiempo completo otra vez. Tú sabes, a ratos. ¿Para qué voy a hacerlo? ¿No aprovechar a mi familia para a cambio gastar mi tiempo y energía en un puñado de putos fanáticos desagradecidos que no me aprecian? Me encanta luchar. Me encantan mis compañeros y todo lo que se vive al salir al ring, pero prefiero el cariño de mi familia", señaló la también ex monarca de la UFC en el podcast "Wild Ride" de Steve-O.

Pese a los rumores sobre un retorno a la compañía, apuntó que: "Soy una persona bastante obsesiva, me gusta hacer algo durante un tiempo y luego pasar por otra cosa. Pero no, nunca volveré a tiempo completo".

"Era lo que necesitaba hacer para aprender, sumergirme en ello y entender cómo iba la cosa. Pero, una vez pasada esa etapa, decidí que no es un estilo de vida para mí", recalcó.

Cabe mencionar el impacto que tuvo Rousey desde su debut en WWE, donde llegó a conquistar el título femenino de RAW y protagonizar el combate estelar de Wrestlemania 35 junto a Becky Lynch y Charlotte Flair.