Seth Rollins ganó el nuevo título mundial de WWE en Night Of Champions

El evento Night Of Champions de WWE que se celebra este sábado en Arabia Saudita coronó a Seth Rollins como el nuevo campeón mundial peso pesado de la compañía, al imponerse en una gran lucha a AJ Styles.

El combate abrió el evento en la ciudad de Jedda y tuvo un lucido desempeño de ambos luchadores, donde hasta el desenlace de este la victoria pudo haber sido para cualquiera.

THIS SPOT WAS AMAZING #WWENOC pic.twitter.com/swdlz7KzbR

Incluso destacó durante la contienda que Styles realizara la reconocida maniobra "Pedigree" sobre Rollins, que no le bastó para poder alzarse victorioso.

El pedigree de AJ Styles a Seth Rollins y la casi cuenta de tres. Lo buenos que son los dos. This is Awesome. #WWENOC pic.twitter.com/KUwfixikEJ

Finalmente, Rollins logró sacar adelante el combate y adueñarse del conteo de tres tras una serie de llaves de parte de los dos y aplicar su "Curb Stomp" para imponerse al "Fenomenal". Con esto, se convirtió en el campeón inaugural de esta nueva versión de la presea, que igualmente da continuidad a la anterior edición del título que perduró desde 2002 a 2013.

WORLD "FREAKIN" CHAMPION@WWERollins has become WWE World Heavyweight Champion at #WWENOC!#AndNew pic.twitter.com/RqfKKlv83j