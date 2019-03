¡Sorpresa en WWE! Charlotte Flair se convirtió en la nueva campeona de Smackdown

Un increíble resultado se dio este martes en la edición de Smackdown Live, pues Charlotte Flair se convirtió en nueva campeona de la división femenina, tras vencer vía rendición a la japonesa Asuka.

"You should see me in a crown

I'm gonna run this nothing town

Watch me make 'em bow

One by one by, one."#SDLive #AndNew #WomensTitle @MsCharlotteWWE pic.twitter.com/2m33ppsS2e