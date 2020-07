Sting ilusionó a fanáticos de WWE con una indirecta para luchar contra The Undertaker

La leyenda de la lucha libre Sting nuevamente ilusionó a los fanáticos de WWE al publicar un Twitter una indirecta para concretar un "Dream Match" con The Undertaker.

Sting, de 61 años y retirado de la industria tras sufrir una lesión en 2015, hizo referencia al último documental que hizo WWE en honor a Undertaker, The Last Ride, preguntando quién está dispuesto a hacer un "último viaje".

Who wants to take a “last” ride with Sting? https://t.co/6JT1EC3mbx