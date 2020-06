Stone Cold replicó dichos de Bret Hart sobre su "nerviosismo" en el Survivor Series del '96

El ex campeón de la WWE Stone Cold Steve Austin salió al paso de una acusación que lanzó Bret "The Hitman" Hart en su contra, sobre un presunto ataque de nervios de la "serpiente cascabel" antes del recordado combate que animaron en el Survivor Series del '96.

"Yo había peleado con Steve algunas veces, pero no en peleas grandes. De todas maneras tenía muchas ganas de trabajar con él. Diría que en esos días (en el '96) fue el primer combate de alto nivel que tuvimos", sostuvo en WWE Backstage.

"Pensaría que, para ser justos, él se pondría un poco nervioso. Estaba muy intenso y ansioso por trabajar conmigo. Me mostró que cuando trabajamos lo dimos todo, pero de todas formas diría que se puso nervioso, si es la manera correcta de señalarlo", contó.

"Tenía algo de nervios, lo sé porque luego no lo sentí en otras peleas. Quizás todavía se estaba buscando a sí mismo, pero fue una de las mejores peleas que tuve con él", dijo Hart.

Stone Cold reaccionó a través de Twitter y replicó estas palabras al señalar que "no, no estaba nervioso. Solo era como correr en el filo de una cuchilla. Tenía mi confianza por las nubes".

"La intensidad estaba en su punto. Lo pasamos genial trabajando juntos con el mejor que hay, el mejor que hubo y el mejor que siempre habrá", terminó Austin.

En ese combate, ganado por el "Hitman", empezó unos de los feudos más recordados de la WWE.

