The Undertaker: Aprecio mucho a los fanáticos chilenos

El luchador estadounidense The Undertaker, quien pondrá fin a su carrera en la WWE luego de 30 años, este domingo en el Survivor Series, y se refirió a los fanáticos chilenos, a quienes recordó con cariño tras su visita a nuestro país en 2008 y 2009.

En diálogo con Redgol, "El Enterrador" señaló que "tuve la oportunidad de participar en la gira que se realizó en ese entonces por Latinoamérica, y la verdad es que la experiencia con los chilenos fue absolutamente una locura, era increíble ver lo animados que estaban los fanáticos".

"Recuerdo que eran una masa de gente la que estaba afuera del hotel (risas), y cuando nos íbamos en el bus hacia la Arena, veías a casi 200 o 300 fanáticos que nos gritaban y nos seguían, nosotros mirábamos por las cortinas y no lo podíamos creer", añadió.

"Lo recuerdo muy bien y era muy emocionante, porque era un lugar al que íbamos por primera vez (en 2008) y que nos recibieron de esa forma, de verdad fue tremendo. Los aprecio mucho", cerró sobre el tema.

Finalmente, sobre el motivo de su despedida, el legendario luchador sostuvo que "me di cuenta de que había tomado cada don físico, cada herramienta que tenía y la había usado, ahora no queda agua en la esponja, si puedo usar esa analogía. He estrujado todo lo que pude sacar de esa esponja".

"El legado está ahí y, obviamente, quiero que ese legado no se empañe y esa fue parte de la razón para finalmente tratar de terminar (mi carrera); y es que se vuelve cada vez más un desafío físico salir y desempeñarse al nivel que la gente espera cuando viene a ver a Undertaker", sentenció.