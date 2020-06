The Undertaker dejó entrever su retiro de la lucha libre en el último capítulo de The Last Ride

Un llamativo anuncio fue el que hizo el legendario luchador The Undertaker en el último episodio del documental de WWE Network "The Last Ride", donde dejó entrever su retiro de los cuadriláteros.

Al final del capítulo, la superestrella también conocida como "The Phenom" reconoció no tener ganas de volver a luchar en estos momentos, y que a sus 55 años "está en paz con su carrera".

"Estoy muy contento ahora como estoy, sobre todo después del Boneyard Match (en el pasado Wrestlemania) ya que fue una gran lucha contra uno de los mejores luchadores del negocio como AJ Styles. Cuando subí a la motocicleta tuve un momento de pensamiento y tenía mucha emoción sobre el combate. Pensé si era feliz con lo que he hecho y lo que hice, y me dije que sí. Fue un momento perfecto y poderoso para acabar mi carrera", apuntó.

Del mismo modo, mencionó que: "Es el momento dónde el vaquero se marcha. Si alguna vez hubo un final perfecto para una carrera, el Boneyard Match lo fue. Si me dices que Vince McMahon estuviera en apuros y necesite que vuelva, supongo que el tiempo lo dirá. Como si dijeran: en caso de emergencia, rompa el vidrio, retire a The Undertaker para regresar. Pero ahora mismo, en este punto de mi carrera, no tengo ganas de volver al ring".

"Ha sido muy humilde permitir que esta parte salga y hacer que acepten quien soy porque han aceptado a Mark Calaway. Puedo hacer más bien fuera del ring de lo que puedo dentro ahora mismo".