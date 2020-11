The Undertaker tendrá su despedida definitiva de WWE en Survivor Series

La despedida final de The Undertaker se llevará a cabo en WWE Survivor Series el próximo 22 de noviembre, evento que pondrá fin a la legendaria carrera de 30 años de la mítica superestrella.

"The Phenom", una de las figuras más icónicas de la historia de la WWE y un fenómeno de la cultura pop, hizo su debut en la WWE en Survivor Series el 22 de noviembre de 1990. Desde su debut con Brother Love hasta su aclamado combate contra AJ Styles en WrestleMania de este año.

Como parte de la despedida final y el 30 aniversario de Undertaker, WWE está celebrando "30 años de El Hombre Muerto" durante el presente mes, incluyendo el debut de los documentales Meeting The Undertaker y WWE Untold: The Phenom and The Legend Killer en WWE Network, así como The Mortician: The Story of Paul Bearer, que se estrenará este domingo 8 de noviembre y Brothers of Destruction, que se estrenó en octubre en el Festival de Cine de Austin, y se transmitirá en WWE Network el domingo 15 de noviembre.

La activación también incluirá galerías de fotos especiales de Undertaker, videos destacados y reseñas en el sitio oficial de WWE, el reto Undertaker en Tik Tok, filtros en Instagram y lentes en la aplicación Snapchat.