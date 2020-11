The Undertaker vivió emotivo homenaje en Survivor Series y se despidió de la WWE

The Undertaker vivió un emotivo homenaje este domingo en Survivor Series y se retiró de la WWE, en una carrera que se extendió por 30 años, y que tuvo como inicio este mismo evento.

En una jornada en la que participaron legendarios nombres como Vince Mahon, Ric Flair, Shawn Michaels, Triple H y Kane, así como también lo hicieron con videos Stone Cold Steve Austin, Edge, John Cena y Randy Orton, el "Enterrador" paralizó al mundo de la lucha libre, ya que su presencia en el ring fue tan emocionante como sus palabras finales, en una jornada en que hubo grandes peleas, destacando la victoria de Roman Reigns en la lucha estelar ante Drew McIntyre.

"Por 30 años he hecho esa caminata lenta hacia el ring para recolectar almas una y otra vez. Ahora, mi tiempo ha llegado... Mi tiempo ha llegado de dejar que The Undertaker descanse en paz", dijo.

