Undertaker y Goldberg se enfrentarán por primera vez en evento de WWE en Arabia Saudita

La empresa de lucha libre estadounidense WWE informó que los veteranos luchadores Undertaker y Goldberg se enfrentarán, por primera vez en la historia, en el evento Super Showdown que se realizará en Arabia Saudita el viernes 7 de junio.

Pese a la larga trayectoria de ambos, Undertaker y Goldberg nunca han tenido un combate oficial en un ring de WWE. La única vez que se vieron las caras fue en la Royal Rumble 2017, con el "Deadman" eliminando al ex campeón mundial.

El evento en tierras árabes también contará con un combate entre Randy Orton y Triple H, otro nostálgico clásico en la historia de WWE, y una batalla real con 50 luchadores.

También están anunciados Seth Rollins, Roman Reigns, Braun Strowman, AJ Styles y Brock Lesnar. De momento, se desconoce cuál será el rol del ex campeón de UFC.

