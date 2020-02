WWE anunció fecha para el regreso de John Cena

La empresa de lucha libre WWE anunció que el 25 veces campeón John Cena regresará el 28 de febrero durante el episodio de Friday Night SmackDown.

Cena, que ganó 13 veces el campeonato de la WWE, tres el de peso pesado WWE, cinco el de Estados Unidos y cuatro el de parejas, apareció en un cuadrilátero por última vez el 22 de julio en Monday Night Raw.

Los rumores apuntan a que su retorno se produce con anterioridad a WrestleMania con la idea de tenerlo en uno de los combates estelares.

Cena debutó hace casi 18 años en SmackDown desafiando a Kurt Angle.

BREAKING: As first reported on #WWEBackstage, @JohnCena returns to #SmackDown on Friday, Feb. 28!

https://t.co/J2ymImfOAR