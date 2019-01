WWE anunció que Dean Ambrose no renovará su contrato

La firma de lucha libre estadounidense WWE anunció que Dean Ambrose decidió no renovar su contrato cuando expire en abril.

"Estamos agradecidos por todo lo que Dean le ha dado a la WWE y a nuestros seguidores", escribió la empresa en su sitio oficial.

"Le deseamos lo mejor y esperamos que un día regrese a WWE".

Según algunos reportes de medios especializados, Jonathan Good, nombre real del personaje, no está contento con la dirección de éste.

BREAKING: Dean Ambrose (Jonathan Good) will not be renewing his contract with WWE when it expires in April. https://t.co/RdxZmUXyuK