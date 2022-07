WWE anunció que Filadelfia será la sede de Wrestlemania 40

El alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, los Philadelphia Eagles, la Oficina de Convenciones y Visitantes de Filadelfia, PHL Sports y WWE anunciaron en conjunto que el Lincoln Financial Field de la ciudad albergará el gran evento WrestleMania 40, el sábado 6 y domingo 7 de abril de 2024.

WrestleMania es más que un evento de dos días; es una celebración de una semana. Además, se incluirán otros eventos como Smackdown, el Salón de la Fama de WWE 2024 y el RAW en el Wells Fargo Center, así como otros eventos para fanáticos en el Pennsylvania Convention Center.

Durante la última década, el magno evento generó más de 1.250 millones de dólares en impacto económico acumulativo para las ciudades que lo albergaron. El pasado abril, 156,352 fanáticos de los 50 estados y 53 países asistieron a WrestleMania en el AT&T Stadium, generando una ganancia económica récord de 206,500 millones de dólares para la región de Dallas/Arlington.

"Estamos orgullosos de dar la bienvenida a los fanáticos de la WWE de todo el mundo a Filadelfia para que sean parte del histórico WrestleMania 40 en 2024", dijo el alcalde de la ciudad, Jim Kenney. "La serie de eventos de una semana de duración ayudará a poner en relieve a nivel mundial nuestra gran ciudad y, al mismo tiempo, generará un gran impacto en nuestra economía local".

"En nombre de WWE, estamos encantados de traer WrestleMania de regreso a la Ciudad del Amor Fraternal", dijo el Vicepresidente Ejecutivo de Eventos Especiales de WWE, John Saboor. "Agradecemos a todos nuestros socios locales que fueron fundamentales para hacer realidad este tan esperado regreso", añadió.

La versión 2023 de Wrestlemania será en Inglewood, en California.

BREAKING NEWS: @LFFStadium in Philadelphia will host @WrestleMania 40, on Saturday, April 6 and Sunday, April 7, 2024, as first reported by @PhillyInquirer and @SBJ.https://t.co/UNpWPeh8aF pic.twitter.com/oHrX8bk9uz