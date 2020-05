WWE confirmó muerte de ex luchador Shad Gaspard a los 39 años

La compañía de lucha libre estadounidense WWE confirmó la muerte del ex peleador Shad Gaspard, a los 39 años, luego de desaparecer en Venice Beach, California.

Según comentó el sitio oficial de la empresa, el último acto de Gaspard fue pedir a los salvavidas que salvaran a su pequeño hijo, con quien se encontraba nadando.

Gastpard fue conocido por su dupla con JTG, Cryme Tyme, quienes pelearon por el título mundial de parejas en SummerSlam 2009.

WWE is saddened to learn that former WWE Superstar Shad Gaspard has passed away at the age of 39. https://t.co/ngyuRpkjps