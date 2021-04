WWE informó una nueva ola de despidos de luchadores

Una nueva ola de despidos ha estado informando este jueves WWE, desvinculaciones que afectaron directamente a ocho luchadores de la reconocida empresa estadounidense.

Si bien la compañía fue informando paulatinamente las destituciones, el listado de momento incluye al mexicano Kalisto, Bo Dallas, Billie Kay, Peyton Royce, Samoa Joe, Chelsea Green, Tucker y Wesley Bake.

El caso de Joe fue uno de los que más impacto que generó entre los fanáticos. Si bien el luchador de 42 años actualmente se desempeñaba como comentarista de la marca RAW a raíz de una conmoción cerebral que lo tiene fuera de acción, no se esperaba que fuese despedido en medio de su recuperación.

"Les deseamos lo mejor para todos en sus próximos desafíos", indicó WWE en el comunicado que publicó con el anuncio.

Hay que mencionar que estas salidas se cumplen a un año de que la empresa también hiciera noticia por una extensa jornada de despidos debido a la pandemia del coronavirus. En aquella ocasión, salieron nombres como el de Kurt Angle, Rusev o Karl Anderson junto a Luke Gallows.

WWE has come to terms on the release of Samoa Joe, Chelsea Green, Tucker, Kalisto, Bo Dallas and Wesley Blake.



We wish them all the best in all of their future endeavors. https://t.co/657qwu8wGc pic.twitter.com/gSSxc2JHFf