WWE sorprendió al anunciar el despido de Bray Wyatt

La empresa de lucha libre estadounidense WWE sorprendió este sábado al anunciar el despido del carismático Bray Wyatt, después de 12 años en la compañía.

A través de un escueto comunicado, la empresa señaló: "WWE ha llegado a un acuerdo para liberar de contrato a Bray Wyatt".

"Le deseamos lo mejor en todos sus futuros emprendimientos", agregan en el escrito.

La noticia no dejó indiferente a los fanáticos, que manifestaron su sorpresa a través de las redes sociales.

WWE has come to terms on the release of Bray Wyatt. We wish him the best in all his future endeavors. https://t.co/XIsUbaMUZ7 pic.twitter.com/koRuC3w1yr