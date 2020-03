El luchador chileno Yasmani Acosta clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 luego de ingresar a la final del Pan Am Qualifiers de Ottawa en la categoría 130 kilos de la modalidad grecorromana.

El deportista nacional accedió al duelo decisivo del Preolímpico que se disputa en Canadá gracias a un sólido triunfo sobre el dominicano Leo Santana, por 9-0.

Acosta entró a este combate luego de su victoria sobre el sexto mejor luchador del mundo, el estadounidense Adam Coon, en la ronda de cuartos de final, al que derrotó 3-2.

En la final peleará contra el ganador del combate entre el venezolano Moisés Pérez y el brasileño Eduard Soghomonyan.

Yasmani es el segundo luchador en la historia de Chile que ingresa a los Juegos Olímpicos en la época moderna tras la actuación de Andrés Ayub en Londres 2012.

#WrestleOttawa 130kg Semifinal Results



Yasmani ACOSTA🇨🇱blasts Leo SANTANA🇩🇴, 9-0, in the semifinals, becoming Chile's second-ever Olympian. pic.twitter.com/XAG3SFisu0