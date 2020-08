Yasmani Acosta: No me veo como un desertor, salí de Cuba para cumplir un sueño

El luchador chileno de origen cubano Yasmani Acosta se refirió a su decisión de representar a nuestro país, asegurando que no se considera un "desertor" por dejar la isla caribeña donde nació.

En conversación con DirecTV, el deportista dijo que "no me veo como un desertor. Yo salí de Cuba para cumplir un sueño, cuando uno sale a cumplir lo que quiere no es desertor. Yo quiero mucho a Cuba, al igual que a Chile".

"Cuando llegué a Chile tenía dudas, fue una decisión difícil. Me cuestioné quedarme en Chile, no podía hacer lucha, era guardia de seguridad. Todo es diferente a Cuba. Me costó mucho adaptarme", agregó.

Sobre su clasificación a los Juegos Olímpicos, Acosta afirmó que "clasificar a Tokio es un sueño de muchos años. Cuando logré la medalla de oro que me permite estar en los Juegos Olímpicos, lloré, me conmovió. He sacrificado mucho para lograr mis metas, como estar lejos de la familia".