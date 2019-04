Yasmani Acosta recibió propuesta desde Estados Unidos para competir en las

El luchador chileno Yasmani Acosta dio a conocer un inédito episodio de su carrera como deportista, en el que recibió una propuesta para incursionar en el mundo de las artes marciales mixtas en Estados Unidos, invitación que finalmente descartó para seguir compitiendo en su especialidad.

Incluso el ofrecimiento estaba proyectado para que el multicampeón llegara al escenario de la UFC, la empresa más grande de este deporte.

El medallista suramericano nos dijo a Todo por el Deporte que: "Tengo varias amistades de lucha olímpica que han pasado a practicas las MMA, entonces ellos me dijeron que si no conseguía los papeles para la nacionalidad aquí en Chile me fuera a Estados Unidos, a un club".

"Yo siempre he querido hacer lucha, es el deporte que elegí desde niño, pero si no veía posibilidad aquí y no se me abrían las puertas iba a ir a practicar las artes marciales. Hoy en día está descartada la idea y más por todo el apoyo que he recibido en Chile", agregó.

Sobre su presente en la lucha grecorromana, Acosta se prepara para los Panamericanos de Lima, donde declaró que: "Tengo muchas ganas de competir por Chile y hacerlo de la mejor forma, vengo en buen estado y solo pienso en ganar".

Además el apronte para el deportista va con miras a los Juegos Olímpicos de Tokyo en 2020.