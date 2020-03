Yasmani Acosta venció al estadounidense Adam Coon y quedó a un triunfo de Tokio 2020

El luchador chileno Yasmani Acosta se metió en semifinales del Pan Am Qualifier de Ottawa luego de superar al estadounidense Adam Coon y quedó a un triunfo de alcanzar un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El nacional superó por 3-2 a su rival norteamericano, número 6 del mundo, en la primera ronda, por lo que avanzó a la ronda de los cuatro mejores del campeonato que entrega pasajes a la cita de los anillos.

En la próxima etapa su rival será el dominicano Leo Santana, que batió por 8-0 al canadiense Bradley Hildenbrandt.

Yasmani ACOSTA (CHI) "upsets" No. 6 Adam COON (USA), 3-2, and is one match away from becoming Chile's second-ever Olympian. He'll wrestle Leo SANTANA (DOM) for a spot in tonight's finals. pic.twitter.com/UeDkrFnMlu