Youtuber Logan Paul retará a Roman Reigns por el título de WWE en Arabia Saudita

La empresa de lucha libre estadounidense WWE oficializó este sábado el combate estelar el youtuber Logan Paul y el campeón Roman Reigns en el evento Crown Jewel, que se celebrará en Arabia Saudita en noviembre próximo.

Ambos luchadores estuvieron presentes en la rueda de prensa realizada esta jornada en Las Vegas, Estados Unidos, e incluso tuvieron un breve careo tras el cruce de declaraciones que marca el inicio de esta rivalidad.

There was just a physical altercation between @WWERomanReigns and @LoganPaul at the #WWECrownJewel Press Conference!!! pic.twitter.com/Z6nq5CghQ0