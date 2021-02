Autoridades pakistaníes declararon muerto a Juan Pablo Mohr

Luego de una larga y angustiosa espera, este jueves autoridades pakistaníes declararon muerto al montañista chileno Juan Pablo Mohr y a sus dos compañeros de aventura en el K2, la segunda cumbre más alta del mundo, el islandés John Snorri y el local Ali Sadpara, cuyo último contacto con la base se produjo el pasado viernes 5 de febrero, en momentos que disponían a domar la cima.

En conferencia de prensa, el ministro de Turismo de Gilgit-Baltistán, Raja Nasir Ali Khan, explicó que teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas en el K2, el ejército de Pakistán, el gobierno y la familia del montañero llegaron a la conclusión de que Ali Sadpara, Mohr y Snorri fallecieron.

Mohr, arquitecto de profesión, deja este mundo a los 34 años, y en su carrera deportiva logró escalar cuatro cimas sobre los 8 mil metros: el Annapurna (8.091), el Manaslu (8.163), el Lhotse (8.516) y el Everest (8.849), hecho inédito dado que lo consiguió sin el apoyo de oxígeno suplementario.

El presidente de Pakistán, Arif Alvi, expresó sus condolencias a la familias de los fallecidos a través de su cuenta en Twitter.

I express my condolences to Ali Sadpara's family. May Allah grant this brave man eternal place in Jannah. He battled nature with strength, fortitude and heroism. Condolences to the families & citizens, of Iceland's John Snorri Sigurjónsson & Chile's Juan Pablo Mohr Prieto.