Campeona de Kitersurf relató encerrona que sufrió en su auto: Me robaron hasta los bikinis regalones

La campeona de Kitersurf Paula Villarroel sufrió una violenta encerrona junto a su pareja, el que terminó con el robo de su auto y todas las pertenencias que llevaban en el vehículo.

"Apareció un auto que iba inusualmente lento, pero cuando disminuyó aún más la velocidad dije: soné. Era un auto azul marino con vidrios polarizados, sin patente. Corriendo se bajaron cuatro sujetos con pistolas, vestidos con polerones con capuchas y mascarillas, por lo que no pude verles las caras. Dos se fueron por mi lado y dos por el lado de mi pololo", contó a Las Últimas Noticias.

"Me revisaron entera. Me metieron las manos por debajo de la ropa, tratando de encontrar cosas. Ya no les basta con llevarse el auto. Te quieren sacar hata lo último que llevas puesto. Abrí la puerta del auto y les dije que, por favor, no nos hicieran nada y que íbamos a entregar todo", agregó.

Asimismo, contó que "me tapé los ojos porque el tipo me seguía toqueteando y lo tenía encima. Le dije que ni siquiera lo iba a mirar, pero que se fuera luego. Escuché gritos de los asaltantes. Era porque se había trabajado la puerta de mi pololo y no se podía bajar. Ahí me entró el pánico. Les grité que no le hicieran nada. Finalmente, pudo bajarse y quedamos sin zapatos en medio de la callle. Do se subieron a mi auto y se fueron".

Aunque el vehículo lo pudieron recuperar gracias un cortacorriente, se llevaron todo lo que había en él. "Yo sé que es chistoso, pero las mujeres me van a entender. Me robaron hasta mis bikinis regalones. Solo nosotras sabemos lo que cuesta encontrar el bikini que te queda bien", cerró.