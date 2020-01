Chilenos lideraron en la primera jornada del Circuito Latinoamericano de surf en Reñaca

Con 53 riders se desarrolló la jornada del Maui and Sons Viña del Mar Open of Surf Alas Latin Tour, evento que reúne a los mejores tablistas de Chile y Latinoamérica, quienes llegan a las costas de nuestro país para disputar la primera de once fechas.

Las etapas disputadas fueron: open varones, donde el rider Noel de la Torre, con 14,25 puntos, continuó demostrando su alto nivel de surf, seguido del peruano Juninho Urcia con 13 puntos; en open damas la imparable Lorena Fica lideró con 11,10 puntos.

Mientras que en las categorías junior varones el local Tomás Bock se anotó con 8,50, seguido del rider Nicolás Díaz. En tanto, en junior damas, la brasilera Karol Ribeiro también realizó un excelente manejo de olas y maniobras aéreas en los heats disputados.

Giancarlo Giglio, Gerente de Marketing de Maui and Sons Chile dijo que "esta fecha internacional es súper importante para el posicionamiento deportivo de Chile en el mundo, de esta manera no solo apoyamos al desarrollo deportivo de cada uno de los atletas que asisten, sino también al crecimiento turístico y económico de la zona".