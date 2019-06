El Arica Pro Tour se quedó sin chilenos y "El Gringo" despertó para permitir una nota perfecta

Este sábado despertó "El Gringo" y a diferencia de la jornada de viernes el Maui And Sons Arica Pro Tour QS 3000 entregó espectaculares olas, aunque también significó el fin de los chilenos por la eliminación de Danilo Cerda.

A las 07:00 horas y con rompientes de más de tres metros de altura largó el primer heat de la cuarta ronda del certamen, en una extensa jornada que acabó con los clasificados a cuartos de final.

Con sólo 6.33 puntos, Danilo Cerda no logró repetir su grandes actuaciones anteriores y terminó último en su serie, dejando al torneo sin chilenos para la última jornada.

"Estoy algo frustrado la verdad. La ola cambió demasiado en mi heat, se demoró mucho, la esperé demasiado tiempo y al último pensé que no iba a salir nada y se dio la ola que necesitaba, ese fue el error que cometí", apuntó el ariqueño.

Uno que sí supo brillar, aunque en la quinta fase, fue el estadounidense Skip McCullough, quien logró la mejor ola del día con un puntaje perfecto de 10.00, algo que pocas veces se ve, y estableciendo una sumatoria total de 12.33.

El nacido en San Diego, California, ingresó con mucha potencia a una interminable "tubería" y cuando la espuma hacía casi imposible su salida sorprendió a todos al lograr la extraordinaria maniobra, que lo dejó clasificado para los cuartos de final del certamen mundial.

"Creo que siempre he visto olas así acá pero nunca como las que hubo hoy. Vino todo junto. Cuando la tomé estaba pidiéndole a Jesús que me ayudara y cuando salí dije: 'Gracias Jesús'. Fue un momento muy loco en mi vida. Uno vive para estas cosas. No puedo estar más feliz ahora", expresó McCullough.

El peruano Joaquín del Castillo fue otro que ratificó sus grandes actuaciones, esta vez logrando los puntos suificientes para avanzar sobnre la hora.

"Fue una serie muy dura. Tuve la suerte de tomar una gran ola, la que me dio los puntos para continuar. Estoy feliz, porque nunca había pasado a cuartos de final en Arica, por eso mañana voy con todo", indicó.

Para este domingo, la acción fue programada para las 07:00 horas con la acción del brasileño Wiggolly Dantas y Vitor Mendes, los peruanos Joaquín Del Castillo y Alonso Correa, los estadounidenses McCullough y Nolan Rapoza, el tahitiano Mihimana Braye y el australiano Dean Bowen.