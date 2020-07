Ex surfista australiana contó terrible experiencia en India: "Perdí la cuenta de las veces que me violaron"

La australiana Carmen Greentree, ex surfista profesional de 37 años, reveló el epiosodio más cruel de su vida, al contar que con 22 años fue secuestrada en India y durante dos meses sufrió violaciones en repetidas ocasiones.

Según contó Greentree, en 2003 tuvo un fracaso deportivo, no pudo clasificar al Tour del Mundial Femenino, por lo que decidió tomarse un año sabático en la India.

En ese viaje conoció a Rafiq Ahmad Dundoo, un residente indio que le ofreció viajar en avión para que su aventura fuera menos agotadora.

Ante la insistencia de Rafiq, la australiana aceptó pasar una noche en la casa flotante que tenía este, y ahí fue cuando comenzó la pesadilla.

En un principio, ella trató de defenderse cada vez que sufrió agresiones y fue violada cuando ya no daba más del cansancio. "No podía pelear más y sabía que no iba a detenerse", contó.

"Perdí la cuenta de las veces que me violó. Lo he bloqueado tanto (en mi mente) que ya no recuerdo la mayoría de los ataques", desveló Greentree en la presentación de su último libro, "Una peligrosa búsqueda de la felicidad".

La deportista explicó que "estaba completamente roya, ya ni siquiera era yo" y el sujeto, sin ninguna pizca de culpa, pidió un rescate a cambio de liberarla. Las autoridades lograron encontrarla y salvarla del terrible calvario.