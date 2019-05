Guillermo Satt tras frustrante paso por el Arica Pro Tour: Debo enfocarme en clasificar a los JJ.OO.

El surfista nacional Guillermo Satt, ganador del Arica Pro Tour el 2011, fue víctima de las malas condiciones de "El Gringo" este viernes y se quedó en el camino del torneo QS 3000 que reúne a grandes exponentes. Ante esto, el deportista aseguró que ahora su objetivo es clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Ahora resta entrenar para los Panamericanos que son en julio y enfocarme en eso que es mi próximo campeonato", dijo el destacado rider nacional tras la competencia.

Es que en Lima 2019 es donde tiene la posibilidad de sacar un boleto a Tokio 2020, razón por la que advirtió que pretende irse "unas dos semanas antes para estar cómodo y probar mis tablas".

"Lo bueno es que este año son sólo 16 competidores, va a estar súper entretenida la competencia con un buen nivel. Punta Roca es una ola que me acomoda mucho, me siento muy confiado en esa ola y ahora debo enfocarme 100 por ciento en eso para clasificar a los Juegos Olímpicos", agregó Satt.

Respecto a las chances de conseguir un cupo olímpico, manifestó que "son pocos cupos, son 20 para todos. Son 10 para la WSL, para los 10 primeros, y los otros 10 son para todo el mundo, yo creo que la mitad se los pelean los de Sudamérica".

"Lo bueno es que la mayoría de esos cupos están más o menos decididos porque pueden clasificar máximo dos por país y las potencias mundiales que son Brasil, Estados Unidos, Francia y Australia, ahora quedan los países que están abajo, así que hay más posibilidades por ese lado", agregó.

Su paso por "El Gringo"

Guillermo Satt no pudo responder a sus pergaminos este viernes, algo que explicó así: "El mar estaba súper chico, estaba difícil poder competir. Había que elegir bien la ola, porque en 20 minutos salía una o dos y lamentablemente salió una buena a la que no llegué y la agarró otro competidor y fue la ola del heat".

"Debo seguir adelante, el próximo año se hará de nuevo este campeonato y ojalá hayan más olas. Al final "El Gringo" se corre cuando está grande y hay que correrlo así, este sábado va a estar bueno", complementó.

Sobre la responsabilidad de la organización por llevar a cabo la competencia bajo estas condiciones, expuso: "No debió haberse hecho un día chico porque no estaban las condiciones, pero no había tiempo y las condiciones son igual para todos. Mala suerte nomás, hay temas de competencia y estrategia, además son competidores de un alto nivel".

Finalmente, se refirió a las posibilidades del ariqueño Danilo Cerda, único chileno que sigue en competencia a dos días del término de la competencia. "Está surfeando bien "El Gringo", este sábado vienen olas así que se dará un buen campeonato y le puede ir bien con olas. Él es de acá igual que yo", cerró.