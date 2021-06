Manuel Selman y Estela López mantuvieron vivo el sueño olímpico de Chile en el surf

Los chilenos Manuel Selman y Estela López mantuvieron el sueño de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 luego de dar un paso más en el Mundial Preolímpico que se está celebrando en El Salvador.

Selman se impuso en su heat de clasificación en la ola La Bocana, por lo que tendrá un nuevo desafío ante el francés Michael Bourez (27º del ranking mundial) y al alemán León Glatzer.

López, en tanto, fue segunda en su serie clasificatoria por detrás de la alemana Noah Klapp que sumó 10.73 contra 9.37 de la chilena.

Su próximo desafío será contra la estadounidense Alyssa Spencer, ex campeona mundial sub 17, la peruana Daniela Rosas, ex campeona panamericana, y la francesa Pauline Ado.

También buscarán avanzar a través del repechaje Jessica Anderson, quien se enfrentará contra la alemana Camila Kemp, la salvadoreña Vanesa Cortez y la panameña Isabella Goodwin.

Lorena Fica, en tanto, finalizó en el último lugar y quedó sembrada en cuarta ronda de repechajes donde enfrentará a la nicaragüense Valentina Resano.

Mientras que Maximiliano Cross superó por muy poco al holandés Tom Boelsma y también en zona de repechaje se enfrentará al ecuatoriano Jonathan Zambrano, al colombiano Jefferson Tascón y al ucraniano Iaroslav Dombrovskyi.