Nolan Rapoza tras ganar el Arica Pro Tour: Estoy feliz y emocionado, fue un torneo increíble

El estadounidense Nolan Rapoza dominó "El Gringo" y se coronó en la edición 2019 del Arica Pro Tour QS 3000, tras la cual aseguró sentirse feliz por haber ganado un torneo increíble.

"Estoy muy feliz y emocionado. La verdad que fue un torneo increíble, con olas espectaculares y hoy tuve la suerte que me salió todo. Espero venir el próximo año porque es un campeonato que me encanta", expuso.

"Me siento bien, pero 'todavía no me doy cuenta de lo que pasó exactamente. Cuando llegue a casa y me junte con mi familia me caere encima lo que me acaba de pasar", agregó.

Finalmente, al momento de la premiación manifestó que "seguramente es una de las grandes cosas que me ha pasado a la vida y seguro volveré a estar aquí muchas otras veces".

Por su parte, Alonso Correa, segundo en la competencia, manifestó que "es un poco molesto (perder), creo que hubo par de tuvos en los que pude estar más cerca y salir, pero ha sido una semana larga".

"Llevo casi un mes en Chile y pese a todo estoy muy feliz porque es el mejor resultado de mi carrera. Otras veces no puede pasar ni un heat, pero ahora tuve una gran actuación", cerró.