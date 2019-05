Oscar del Surf: Chileno Ramón Navarro fue tercero en la categoría "Wave of Year"

La histórica ola tubular que el surfista nacional Ramón Navarro corrió el año pasado en Cloudbreak, Fiji, sigue dando que hablar. El deportista nacional llegó hasta la final de los Big Waves Awards, premios que también son conocidos como "los Óscar del surf", termiando tercero en la categoría "Wave of year".

En la ceremonia, realizada en Los Angeles, Estados Unidos, Navarro obtuvo el tercer lugar en el mencionado apartado, posición que no lo dejó totalmente conforme.

"Era un resultado que no me esperaba, sobre todo porque las dos olas cerradas del evento fueron la quinta y el primer lugar, pero la decisión no es mía, es del jurado. Nos quedamos con el tercer lugar y lo demás es lo que es. Agradezco a todos quienes estuvieron atentos a los resultados y a Patagonia por apoyarme en todas mis aventuras", apuntó el tablista.

Ramón Navarro se ubicó detrás de Natxo González del País Vasco, quien obtuvo el segundo lugar y Twiggy Baker, representante de Sudáfrica, quien se coronó como el ganador del certamen.

En tanto, el surfista chileno no sólo destaca, actualmente, por su talento deportivo sino también por ser un férreo defensor de la protección y conservación de los océanos a través de la limpieza de playas y protección del borde costero.