Sólo un chileno sigue en competencia en un Arica Pro Tour en el que destacan los riders peruanos

Poca acción y escasos tubos se vieron este viernes en la cuarta jornada del torneo internacional de surf Maui And Sons Arica Pro Tour QS 3000 2019 bajo un nublado cielo en la "ciudad de la eterna primavera".

A diferencias de otros días, "El Gringo" se "durmió" lo que provocó que la altura de las olas no fueran las adecuadas para que los riders obtuvieran su mejor puntuación.

A minutos de terminar el heat 16, Roberto Perdigao, director regional y tour manager de la WSL, en conjunto con los jueces tomaron la determinación de suspender la competencia a las 09:30 horas, cuando en el agua se encontraba el chileno Guillermo Satt.

Lamentablemente, el ariqueño no pudo mostrar su nivel, ese que lo llevó a ganar este campeonato en 2011. Pese a que asomaba como uno de los grandes favoritos para ganar la final del domingo, finalizó en el cuarto puesto de su serie con una sumatoria total de 0.80, sin haber podido surfear ninguna rompiente.

Tras quedarse en el mar por más de 15 minutos, luego de su eliminación, Satt salió del agua y explicó su inesperada derrota. "Hoy el mar estaba súper chico. Estaba difícil competir. Había que elegir bien la ola porque en 20 minutos salían una o dos. Lamentablemente salió una ola buena a la que no llegué y el otro competidor la tomó. Fue la ola del heat. Tengo que seguir adelante, ojalá el próximo año haya más olas", declaró.

Quien sí tuvo una buena presentación, pese a las malas condiciones que hubo hoy en la ex isla Alacrán, fue el peruano Joaquín del Castillo, quien obtuvo 10.73, con la mejor ola del día (8.33).

En diálogo con AlAireLibre.cl, el "incaico" manifestó que "la ola estuvo súper complicada porque el mar bajó, hubo pocas oportunidades, hubo competidores que se quedaron hasta sin olas, eso complica la cosa, hace todo más ajustado, más difícil para los jueces, pero pasamos y eso es lo más importante".

Asimismo, agregó que sus "expectativas son las mejores posibles siempre, me siento como en casa en esta ola, me gusta mucho y voy a seguir dándole con todo. Es una ola súper peligrosa, arriesgamos nuestra vida acá, pero no lo hago ni por el evento, ni por los puntos, ni por la plata, sino porque nos gusta surfear estas olas".

Finalmente, aseguró que "está de locos el campeonato, hay demasiados competidores buenos, la verdad hay un nivel alto de todos los paises".

Otro que tuvo una gran jornada fue el costarricense Carlos Muñoz quien nos dijo estar "Contento en Chile, porque la cultura chilena es buenísima, la comida, las olas, las personas son increíbles y los paísajes que uno ve aquí son cosa de otro mundo para mí que vengo de Costa Rica"

"He estado viendo bastante las olas, competí en el último heat vi a mucha gente competir. Estaba un poco ansioso, las olas bajaron respecto a los otros días, pero logré avanzar a la siguiente ronda que es lo importante", cerró.