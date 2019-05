Surfista chileno Guillermo Satt: Mi objetivo es el oro en los Panamericanos y clasificar a los JJ.OO.

El surfista chileno Guillermo Satt aseguró en conversación con nuestro programa Todo por el Deporte que su objetivo en los próximos Juegos Panamericanos de Lima 2019 es quedarse con la medalla de oro.

Al respecto, el deportista nacional dijo que "mi objetivo es ganar los Panamericanos de Lima, traerme la medalla de oro y con eso me voy directamente a los Juegos Olímpicos del 2020".

El torneo que se realizará en la capital peruana entrega solo un cupo a la cita de los cinco anillos, que será para quien obtenga el primer lugar.

Sobre la competencia continental, que por primera vez albergará esta disciplina, el ariqueño indicó que "los Panamericanos serán en Punta Hermosa en Lima, que es una ola que me acomoda y en la que me ha ido súper bien, es una ola fuerte. Siempre he tenidos buenos resultados ahí y este año iré con todo por la medalla de oro".

A su vez, Satt se refirió al Maui and Sons Arica Pro tour, certamen que se realizará el próximo 28 de mayo en la "Ciudad de la Eterna Primavera".

"Estoy muy preparado porque yo soy de acá. Conozco harto la ola El Gringo así que estaré de local. Estuve también en Indonesia surfeando un mes, me estuve preparando allá corriendo olas de tubo, y ahora llegué a Arica a entrenar toda esta semana y la otra", apuntó.