Francisca Crovetto: Necesitaba estar de vuelta en un podio mundial para agarrar confianza

La destacada deportista nacional Francisca Crovetto conversó este martes con Todo por el Deporte de la medalla de plata que consiguió en la última Copa del Mundo de Tiro Skeet en Abu Dabi y de su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Las Copas del Mundo de tiro son de altísimo nivel igual que los campeonatos del mundo con la única diferencia que no se premia ni a juveniles ni a equipos, por ende era una competencia muy competitiva, sobre todo en un año previo a Juegos Olímpicos, porque cada uno de estos torneos entrega dos cupos a Tokio 2020, por lo que es una guerra", apuntó sobre su gran rendimiento en Emiratos Arabes Unidos.

"Necesitaba estar de vuelta en un podio mundial para agarrar confianza. Estas cosas ayudan a ratificar que uno va por el camino correcto y haciendo bien las cosas, el trabajo siempre paga", agregó Crovetto.

La deportista también valoró ser la primera chilena en sacar pasajes a Tokio 2020, algo que consiguió en noviembre pasado. "Haber clasificado con una medalla en el panamericano específico y casi dos años antes de los Juegos hace que te puedas tomar el proceso con más calma que se puedan planificar mejor las competencias, los entrenamientos y los tiempos", expresó.

"La sensación de estar clasificada a mis terceros Juegos Olímpicos con tan solo 28 años me pone muy feliz, no me quería perder Tokio 2020 de ninguna manera y tener el boleto en el bolsillo es maravilloso", complementó.

Asimismo, aseguró, de cara a los Juegos Olímpicos que se desarrollarán en Japón, que "Río fueron unos Juegos que no disfruté tanto como en Londres. Venía con una mala racha, me robaron una semana antes de los Juegos, allá nunca me sentí cómoda; creo que mi competencia reflejó esas sensaciones. Para Tokio mi principal objetivo es disfrutar de Tokio y del proceso. Ojalá eso se vea reflejado en poder estar en una final".

En cuanto a los Juegos Panamericanos de Lima, apuntó que "siempre estar en el podio, eso es lo que más me importa. Uno siempre quiere llevar a Chile la medalla de oro y cantar el himno nacional, pero siempre conseguir cualquier presea es una buena idea, pero para eso hay que hacer una buena clasificación para estar entre las 10 mejores".

Accidente en bicicleta

Francisca Crovetto también contó a Todo por el Deporte que el recién pasado domingo sufrió un accidente que la tiene, por estos días, impedida de entrenar. "Los domingos cuando estoy en Chile aprovecho para subir el cerro en bicicleta, y ya venía de vuelta por Ricardo Lyon que estaba cerrada, yo vivo en Tobalaba con Américo Vespucio, y tuve un choque con otra ciclista que se dio a la fuga", indicó.

"Chocamos bastante fuerte, no me caí, pero sí me pegué y me hice un corte profundo en el labio y una contusión en el pecho que no fue nada grave. Lo único que tengo son siete u ocho puntos en el labio superior", agregó.

Respecto a las prácticas, aseguró que "la escopeta me la apoyo en la cara, muy cercana a la zona de los puntos, es un tejido bastante delicado, cicatriza bien, pero no puedo disparar. Pero justo esta semana me voy una semana a Perú de vacaciones y dentro de todo estoy bien".