Chileno Rodrigo Fernández fue nominado al mejor try del año en los World Rugby Awards

En julio pasado el fullback de Los Cóndores Rodrigo Fernández, anotó un try notable ante Estados Unidos en el Estadio Santa Laura en una jugada individual que dio la vuelta del mundo debido a su calidad.

Y aunque fue derrota por 22-21 ante Estados Unidos, fue una movida histórica que contribuyó a la primera clasificación de Chile al Mundial de Rugby, la cual se determinó tras la revancha en Denver donde el elenco nacional se impuso por 29-31, y que hoy además es candidata al mejor try de la temporada.

"Estoy muy contento, es algo que no lo soñé nunca en mi vida y no lo esperaba para nada. El equipo decía que era obvio, pero yo no me lo esperaba. Fue una sorpresa muy grata y sin duda es un premio para todo el equipo", dijo Fernández tras conocer la noticia emanada de la IRB.

Los otros nominados en la misma categoría que Rodrigo son los jugadores Lalakai Foketi (Australia), Chris Harris (Escocia) y Louis Rees-Zamit (Gales).