El calendario de Los Cóndores en la última parte de 2022 como preparación para el Mundial

Pese a que queda un año para el Mundial de Rugby de Francia 2023 (8 de septiembre), Chile se preparará con todo en el final del presente año con la necesidad de sumar experiencia y conclusiones de cara al torneo.

Según informamos en "Tardes Deportivas" de Al Aire Libre en Cooperativa, los Cóndores viajarán el 31 de octubre rumbo a Europa con 30 jugadores y jugarán partidos de preparación.

Antes de viajar jugarán con Brasil (equipo de desarrollo de jóvenes) y ya en el Viejo Continente se medirán frente a Rumania, Tonga y el club irlandés Leicester.

El calendario de Los Cóndores para lo que resta de 2022:

- Chile (Proyección) vs. Brasil, 16 y 21 de octubre.

- Rumania vs. Chile, 5 de noviembre.

- Tonga vs. Chile, 12 de noviembre.

- Leicester vs. Chile, 18 de noviembre.