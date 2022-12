Pablo Lemoine y su renovación: No me gusta presionar, estoy esperando la solución

El entrenador de los Cóndores, Pablo Lemoine, se refirió a su situación contractual con Chile Rugby, aún sin llegar a acuerdo para continuar en 2023, el año del histórico Mundial al que irá nuestro país.

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, Lemoine expresó: "Le he dicho al presidente (Cristian Rudloff) y a Raúl Sigren, que siempre lo acompaña, que no me gusta presionar, no es mi hábito. Estoy esperando. Estamos en el camino de esperar la solución porque siempre pretendemos que llegue".

Más allá de esto, el uruguayo sigue planificando, y piensa en el camino a la cita planetaria de Francia, que se jugará entre septiembre y octubre, y al que se clasificó en un espléndido 2022: "Termina un año increíble, pero difícil. Volvemos el 9 de enero".

Finalmente, habló del apoyo que se suma a la selección chilena: "Las marcas creen en un proyecto que ha logrado objetivos. El rugby vende deporte y vende valores y esto ha superado sus actuaciones deportivas. Vamos creciendo juntos".

Por su parte, Rudloff señaló que "no queremos solo ir a participar al Mundial, sino que también queremos ir a competir. Esperamos tener la mejor preparación".