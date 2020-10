08:20 - 29/10/2020

El llamado de Ibrahimovic a cuidarse: Tú no eres Zlatan

El delantero de AC Milan Zlatan Ibrahimovic realizó en conjunto con el gobierno regional de Lombardía un llamado a cuidarse y lo hizo en su particular estilo: "El virus me desafío y gané, pero tú no eres Zlatan", dijo el ariete en su estilo