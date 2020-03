Matías Jadue y protocolos en el aeropuerto de Santiago por coronavirus: Son una vergüenza

El delantero chileno Matías Jadue, que hasta hace unos días perteneció a Ho Chi Minh City de Vietnam, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre su experiencia con el coronavirus, asegurando, que los protocolos respecto a la pandemia, son vergonzosos en el Aeropuerto de Santiago.

"Estoy en cuarentena voluntaria... Estaba jugando en Vietnam, país que limita con China, Wuhan están muy cerca de donde yo vivía (Ho Chi Minh). Jugando la Champions asiática visitamos Tailandia y China. A medida que iba pasando el tiempo se iba postergando la liga, pero la Champions no se podía suspender, así que seguimos viajando y jugando, razón por la que todo se fue masificando", apuntó.

"Llega un punto que todo explota, razón por la que estuvimos en cuarentena, aislados de todo. Parecíamos estar en una cárcel, así que no aguanté más, rescindí mi contrato, llegué un acuerdo económico con el club y me vine a Chile", añadió sobre su experiencia en Asia.

Ante ello, contó que "llegué hace dos días a Chile y he escuchado a mucha gente que se llena la boca diciendo que Chile está tomando todos los resguardos, que está avanzando y sabemos de la gravedad del asunto, pero lo que yo viví fue una vergüenza".

"No me tomaron la temperatura, no me preguntaron de dónde venía. En el avión había chinos, coreanos, viajamos desde Asia. Si tosían o no, si tenían fiebre o no, si se sentían mal o bien no les importó. Llegamos, firmamos un formulario y nos dijeron que si teníamos síntomas los llamáramos", complementó.

Jadue, sañaló así que "si yo no tuviera conciencia social, ahora estaría en un mall disfrutando mi vida porque las autoridades me dijeron que estaba sano, pero es uno el que debe tener conciencia. Gracias a Dios en mi equipo me vacunaron y se tomaron todas las precauciones. Si no es por mí, esto se empieza a desbaratar. Debemos entender que esto es una realidad".

"No hubo control, a mí me parece absurdo. Los que llegaron de Madrid dicen que les hicieron los contrales, pero yo venía de Asia, no es que sea un peligro para la sociedad, pero yo creo que debería ser para todos por igual el contrato", agregó en su crítica a los protocolos del aeropuerto de Santiago.

Jadue, que quiere volver a jugar en Asia, comparó las diferencias culturales al respecto: "Allá se comen diversos tipos de animales, pero allá hay toda una cultura respecto al virus, desde que llegó no había nadie en la calle, el país se paralizó completamente. El club arrendó un hotel en el que había control total".

"En Asia está todo parado y se dice que no se vuelve esta temporada. Mi intención es volver a mitad de año, allá es donde quiero estar, pero estoy abierto a escuchar ofertas en el Campeonato Nacional", cerró el ex Universidad Católica.