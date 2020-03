Paul Pogba y la OMS lanzaron campaña con su festejo para prevenir el coronavirus

El brote del coronavirus a nivel mundial no ha dejado indiferente a nadie. El futbolista francés Paul Pogba se unió a la Organización Mundial de la Salud para lanzar una campaña con su festejo como metodo de prevención ante la enfermedad.

A través de sus redes sociales, el volante de Manchester United publicó una imagen con su tradicional celebración y la frase "Haz el dab para vencer el coronavirus", ya que el gesto encaja con las recomendaciones de la OMS para mitigar la expansión del virus al taparse la boca y nariz con el brazo.

"Dab cuando tosas, dab al estornudar, dab para vencer al coronavirus", se lee en la imagen del campeón del mundo en Rusia 2018.

- La recomendación de Pogba ante el coronavirus:

#Dab to beat #coronavirus. Follow @WHO advice to Be Ready for #COVID19 https://t.co/Ej0FqcHbj5 pic.twitter.com/4DhQ7NsZYk