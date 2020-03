Política británica confundió pelea de Stone Cold con frenesí por compras en supermercados

La ex parlamentaria británica Edwin Currie se ganó miles de críticas en redes sociales luego que tomó en serio el clip de una antigua pelea de Stone Cold y Booker T al interior de un supermercado, creyendo que era un registro del pánico que se vive en Europa por la pandemia del coronavirus.

Un usuario de Twitter publicó un registro de los luchadores de WWE y escribió: "Escenas indignantes en Asda -red de supermercados inglesa- hoy, cuando debió ser un tiempo para que compraran los mayores".

Ante eso, la política reaccionó consultando al tuitero si es que estaba seguro que la pelea no estuvo armada, pues "no hay nadie alrededor, no hay gente de seguridad y quien sea que está grabando, consigue todos los ángulos".

You sure this isn’t staged? Nobody else around, no security staff, and whoever is filming is managing to get all the angles https://t.co/RpqDxIUZOv